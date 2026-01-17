Cagliari, cerca di rubare 800 euro di alcolici dal market: arrestatoIn manette un rumeno di 50 anni: aveva una busta schermata per cercare di eludere il sistema antitaccheggio. In serata denunciato per furto anche un marocchino
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha cercato di portare via dal supermercato di viale La Playa, senza pagare, 24 bottiglie di alcolici e alimentari vari, per un valore di circa 800 euro.
Ma non è bastato ieri sera a un rumeno di 50 anni, senza fissa dimora, lo stratagemma di utilizzare una borsa schermata per eludere il sistema antitaccheggio: i suoi movimenti sono stati monitorati dal personale addetto alla vigilanza, che lo ha bloccato e allertato i carabinieri. I militari hanno provveduto all’arresto.
Durante la giornata i militari hanno denunciato anche un marocchino di 32 anni residente a San Sperate ma, di fatto, senza fissa dimora: è stato trovato in possesso di un paio di cuffie wireless di ingente valore, verosimilmente rubate e, dagli accertamenti, è risultato aver violato l’ordinanza prefettizia di allontanamento dall’area urbana emessa nel novembre 2025.
I controlli alla circolazione stradale dell’Arma, poi, hanno portato alla denuncia di un cinquantenne residente a Serramanna che, fermato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli antidroga. Inoltre un ventiquattrenne cagliaritano è stato sanzionato poiché sorpreso alla guida con patente scaduta. Infine, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, un venticinquenne di Monserrato è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale.