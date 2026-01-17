Ha cercato di portare via dal supermercato di viale La Playa, senza pagare, 24 bottiglie di alcolici e alimentari vari, per un valore di circa 800 euro.

Ma non è bastato ieri sera a un rumeno di 50 anni, senza fissa dimora, lo stratagemma di utilizzare una borsa schermata per eludere il sistema antitaccheggio: i suoi movimenti sono stati monitorati dal personale addetto alla vigilanza, che lo ha bloccato e allertato i carabinieri. I militari hanno provveduto all’arresto.

Durante la giornata i militari hanno denunciato anche un marocchino di 32 anni residente a San Sperate ma, di fatto, senza fissa dimora: è stato trovato in possesso di un paio di cuffie wireless di ingente valore, verosimilmente rubate e, dagli accertamenti, è risultato aver violato l’ordinanza prefettizia di allontanamento dall’area urbana emessa nel novembre 2025.

I controlli alla circolazione stradale dell’Arma, poi, hanno portato alla denuncia di un cinquantenne residente a Serramanna che, fermato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli antidroga. Inoltre un ventiquattrenne cagliaritano è stato sanzionato poiché sorpreso alla guida con patente scaduta. Infine, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, un venticinquenne di Monserrato è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale.

