Cagliari non dimentica il suo più grande campione. Il Consiglio Comunale ha approvato oggi all’unanimità una mozione per istituire una settimana di eventi in onore di Gigi Riva, da svolgersi ogni anno nella settimana del 7 novembre, giorno della sua nascita.

L’iniziativa, proposta dai consiglieri Ferdinando Secchi e Alessandra Zedda della Lega, ma modificata dalla maggioranza, è un tributo a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio e nel cuore dei sardi.

Rombo di Tuono non è stato solo un simbolo del Cagliari Calcio e della Nazionale Italiana, ma anche un esempio di lealtà, passione e amore per la Sardegna, sua terra d’adozione.

«È stato un esempio di classe e capacità che ha dato voce al senso di appartenenza per la sua città che lo adottò da ragazzo, per la Sardegna, ma più’ in generale per tutta l’Italia», ha detto Secchi, «Molti miei contemporanei hanno avuto il privilegio di vederlo giocare ma per la generazione che non ha potuto vivere le sue imprese in un campo da calcio e la sua speciale storia personale, raccontare di Gigi Riva, richiede un prologo».

Con questo provvedimento, il Consiglio promuove una manifestazione sportiva e culturale che coinvolga l’intera comunità, il mondo dello sport e della cultura. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di Riva, non solo come calciatore straordinario ma anche come uomo di valori, profondamente legato a Cagliari.

«Gigi Riva è stato prima di ogni altra cosa un uomo di virtù e un fuoriclasse assoluto. È stato un uomo che senza volerlo è diventato modello, un esempio di etica e integrità lungo tutto il corso della sua carriera sportiva e non solo», prosegue Secchi, «è diventato il simbolo della Sardegna, creando un legame indissolubile con il suo popolo che l’ha amato di un amore unico e assoluto. Certamente per le sue gesta sportive, ma non solo».

L’evento non sarà solo una celebrazione, ma un’occasione per rafforzare l’identità della città e tramandare alle nuove generazioni l’eredità di un campione che ha fatto della Sardegna la sua casa.

E così con questa decisione, il Consiglio Comunale conferma la volontà di onorare chi ha scritto pagine indimenticabili della storia della città, perché il nome di Gigi Riva resti per sempre un punto di riferimento per tutti i cagliaritani e tutti i sardi.

