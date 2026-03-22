È precipitato da cinque metri per il cedimento di una grata nei pressi del Terrapieno, cadendo rovinosamente nel parcheggio sottostante. Nella tarda serata di ieri, un giovane di circa vent’anni - stando alle poche notizie filtrate durante la notte - è stato portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu a causa delle lesioni e delle ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto in viale Regina Elena.

Il fatto è avvenuto verso le 22 di ieri, quando un giovane che si trovava con degli amici nei pressi di un parcheggio è volato giù a causa dell’improvviso cedimento di una grata sistemata nel pavimento. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma pare che la lastra metallica – adibita sembra anche al passaggio delle persone – sia collassata all’improvviso, facendo cadere il ragazzo da un’altezza considerevole. Stando ai primi rilievi si parla di circa 5 metri.

Il 20enne, che comunque per fortuna sarebbe rimasto vigile sino all’arrivo dell’ambulanza, sarebbe stato prontamente soccorso da un’equipe del 118 con medico a bordo, chiamata da alcuni degli amici che si trovavano con la vittima.

Stabilizzato il ferito, i sanitari hanno comunicato alla Centrale operativa la necessità di un trasporto con codice rosso: l’unità mobile di rianimazione si è diretta subito al Brotzu, dove il ragazzo è stato preso in consegna dai medici del Pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi, anche se in nottata il 20enne era ancora sottoposto ad accertamenti. Saranno avviate verifiche per capire la dinamica dell’incidente.

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