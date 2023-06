Serata movimentata quella di ieri in via Baylle a Cagliari dove i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo e del Radiomobile sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un gruppo di ragazzi che creava disturbo ai passanti e ai clienti dei locali.

I militari hanno in effetti individuato un assembramento di giovani ma al loro arrivo la situazione appariva in via di risoluzione. Uno di questi però, avvicinatosi alla pattuglia, ha sputato sull’auto di servizio e ha minacciato i carabinieri. Questi hanno tentato di bloccarlo con lo spray urticante in dotazione. Il ragazzo, in preda a un forte stato di aggressività, ha provato più volte a colpirli.

Si è reso quindi necessario l’uso del taser che ha consentito di rendere inoffensivo il giovane e di metterlo in sicurezza. Mentre la macchina dei militari si stava allontanando, uno straniero – da identificare – per impedirne la marcia si è sdraiato sul cofano. L’autista, dopo una manovra, è riuscito comunque a ripartire.

Per questi fatti è stato denunciato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne residente a Sestu.

(Unioneonline/s.s.)

