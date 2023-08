Caos a Cagliari nel rione San Michele dove un uomo a bordo di uno scooter ha creato il panico rischiando di investire più volte i passanti e percorrendo strade contromano.

Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di ieri quando la sala operativa della Polizia locale ha comunicato una nota di ricerca a seguito del furto di uno scooter. Gli agenti motociclisti del nucleo di pronto intervento lo hanno intercettato in via Po. Hanno tentato di fermarlo ma il conducente – un pluripregiudicato cagliaritano di 41 anni senza patente e sottoposto alla messa in prova con i servizi sociali – ha accelerato. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha rischiato di travolgere alcuni passanti: per ben due volte li ha evitati per pochi centimetri.

A un certo punto ha perso il controllo della moto ed è finito contro un’auto, rimanendo a terra. Gli agenti, dopo una breve colluttazione, lo hanno arrestato.

Ma la vicenda non è finita così. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto familiari e conoscenti del 41enne che hanno aggredito i poliziotti a calci e sputi. Altre pattuglie sono arrivate in supporto dei colleghi. Intanto l’arrestato, ammanettato, è stato sottratto con la forza agli operatori, spinto su una macchina che, a tutta velocità, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Alla guida c’era un 22enne, parente dell’uomo e pluripregiudicato.

Nella tarda serata di ieri il fuggitivo è stato individuato dalla Squadra Volanti della Questura e di nuovo arrestato.

Al rito per direttissima di oggi, all’indagato - grazie alla collaborazione della Sezione Anticrimine della Questura – è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza la misura alternativa di messa alla prova e ne è stata disposta la traduzione in carcere a Uta per la custodia cautelare. L’udienza si svolgerà a settembre.

Proseguono le indagini per identificare i diversi aggressori: a loro carico varie ipotesi di reato tra le quali favoreggiamento e agevolazione di evasione di persona arrestata in concorso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata