Come se non bastassero le strade chiuse per i cantieri in corso: a Cagliari la viabilità stamattina ha subito ulteriori disagi per la rottura della linea aerea dei filobus del Ctm in viale Merello.

Un camion, verso le 10, ha infatti urtato e spezzato alcuni cavi, finiti su due auto rimaste danneggiate.

Immediato l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale e delle squadre del Ctm per ripristinare in tempi rapidi la linea dei filobus. In viale Merello si sono subito create lunghe file con ripercussioni sul traffico anche in via Is Mirrionis, via Cadello, via Campania e viale San Vincenzo.

