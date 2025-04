La modifica alla viabilità – per l’ennesimo cantiere – era annunciata da qualche giorno, ma questo non è bastato per evitare i soliti ingorghi e le lunghe code. È successo in viale Poetto a Cagliari, dove da oggi e fino a giovedì 3 aprile – nella fascia oraria 9-12.30 – è in vigore una riduzione della carreggiata nel tratto da viale Campioni d'Italia 1969-1970 a Marina Piccola, per consentire in sicurezza i lavori di cura del verde urbano.

L'ingorgo in viale Poetto

I disagi al traffico erano particolarmente pesanti soprattutto nelle prime ore di applicazione delle modifiche alla circolazione, con file (nella carreggiata direzione Cagliari) che partivano dall'Ippodromo.

La lunga coda di auto in viale Poetto, dirette a Cagliari

L'ordinanza dirigenziale ha definito, oltre alla riduzione della carreggiata, l'istituzione del divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità a 30 km/h. Le restrizioni sono valide per entrambi i sensi di marcia di viale Poetto.

