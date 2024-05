Mancano ormai poche ore a “Calcio, musica e solidarietà”, l’evento che a Cagliari unisce la stampa sportiva e i calciatori rossoblù nel nome di Gigi Riva. Ideata negli anni Novanta dal giornalista Bruno Corda, da Gigi Riva e da Claudio Ranieri, giornalisti e calciatori quest’anno non si sfideranno su un campo da calcio, ma sul palco del centro Congressi della fiera - ingresso in piazza Efisio Puddu dalle 19 - a suon di musica e canzoni.

Il primo a salire sul palco sarà proprio lui, mister Claudio Ranieri, tornato in Sardegna per salvare il Cagliari a gennaio del 2023 dopo una telefonata con Riva. Insieme a Sir Claudio anche i giocatori dello scudetto, tanti altri che hanno indossato la maglia rossoblù, in particolare quelli che ha allenato lui nel 1988-1991 e nella stagione 2023-24. E poi i giornalisti di ieri e di oggi accompagnati dallo scrittore Matteo Porru. Sul palco anche musicisti del panorama musicale sardo: i Prexiaus, Diana Puddu, I Collage e Piero Marras. Mentre padrona di casa sarà la giornalista Virginia Saba.

C’è ancora tempo per acquistare il biglietto, che ha un costo di 10 euro, sia al Box Office in viale Regina Margherita sia online sul sito del Box Office, ma anche al botteghino all’ingresso. Il ricavato verrà utilizzato per realizzare la statua di Gigi Riva che verrà poi posizionata al Lazzaretto di Sant’Elia, proprio come aveva chiesto il Mito.

