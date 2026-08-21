Ha preso a calci e pugni un coetaneo per portargli via il monopattino. L’episodio alla Marina alla vigilia di Ferragosto. In manette un 25enne algerino, fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, ritenuto responsabile della rapina.

Le indagini nascono da una richiesta di intervento arrivata al 112, nel corso della quale un cittadino somalo, coetaneo dell’aggressore, riferiva di essere stato colpito con calci e pugni per strada e che il malvivente, un suo conoscente, gli aveva portato via il monopattino, prima di scappare. Attraverso l’analisi delle modalità dell’evento e le descrizioni fornita dalla vittima, gli investigatori della Squadra Mobile hanno trovato il monopattino e individuato il sospetto rapinatore, rintracciato nel primo pomeriggio in piazza del Carmine.

L’indagato è stato accompagnato in Questura e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l’ipotesi di rapina aggravata ed è stato poi accompagnato nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/En.Ne.)

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