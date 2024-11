Attentato incendiario in serata a Cagliari: qualcuno ha lanciato una bottiglia con del liquido infiammabile all'interno del cortile della sede del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture, in viale Colombo. Ha preso fuoco una pedana con del materiale informatico che doveva essere smaltito. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco.

Sul posto per le indagini ci sono gli agenti delle volanti, la Scientifica, gli artificieri e gli investigatori della Digos. Da capire se si sia trattato di un atto intimidatorio con un obiettivo preciso ancora da chiarire o se sia stato un'incursione di qualche vandalo. Nella zona si è sentito anche un boato, dovuto all'esplosione di alcuni di questi materiali o della stessa bottiglia.

I poliziotti, dopo un controllo nella zona, hanno fermato un uomo: sarebbe il responsabile del gesto che non avrebbe nessuna matrice politica, eversiva o di attacco alle istituzioni. Sembra che la persona bloccata abbia dei problemi di salute.

