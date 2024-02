Da tempo maltrattava la sorella e la minacciava di morte, incurante anche della presenza della figlia e del nipote di lei.

Per questo ieri a Cagliari un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia per maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti nell’abitazione della donna, una 67enne, che li aveva allertati. Poco prima, infatti, il fratello al culmine di una lite le aveva tirato i capelli e l’aveva minacciata di morte. Il tutto davanti alla figlia 32enne di lei e al nipote di 7 anni.

La vittima, interrogata, ha riferito di aver subito a lungo gravi e ripetuti maltrattamenti da parte del fratello, che già aveva querelato per gli stessi motivi lo scorso 30 maggio. L’uomo, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

