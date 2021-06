Movimentato episodio verso le 12,30 in piazza Repubblica a Cagliari: una donna, dopo aver rubato alcuni capi d'abbigliamento da un negozio, ha aggredito la guardia giurata che l'ha bloccata. Alla scena hanno assistito molte persone.

La donna, una sudamericana dalle prime informazioni, ha provato in ogni modo a liberarsi per scappare. Sono arrivati i carabinieri che l'hanno bloccata e accompagnata nella caserma di via Nuoro.

La merce rubata è stata restituita ai responsabili del punto vendita.

