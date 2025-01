«Ci passo», avrà pensato. Oppure proprio non si è posto il problema. Comunque sia andata: la betoniera guidata da un camionista è rimasta bloccata sotto il cavalcavia di viale Ferrara, a due passi dallo stadio, a Cagliari.

Il mezzo pesante viaggiava in via Amerigo Vespucci, in direzione del parcheggio Cuore. Nessun problema per il transito sotto i due sovrappassi pedonali. Ma quello carrabile è molto più basso e il mezzo era troppo alto.

Non è il primo veicolo a restare incastrato in quel punto: in passato è successo anche ad alcuni bus.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

