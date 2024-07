La Guardia Costiera di Cagliari ha salvato due bagnini che non riuscivano più a guadagnare la riva, spinti al largo dal forte maestrale.

L’operazione di soccorso è avvenuta ieri nel Golfo degli Angeli. I due bagnini, usciti in mare con il mezzo di salvataggio, sono stati spinti al largo dal fortissimo vento e non riuscivano più a rientrare a riva.

Dopo le segnalazioni giunte al 112 e al numero unico di emergenza in mare 1530 sul posto è stata inviata una motovedetta CP320, che giunta sul posto ha intercettato i due bagnini e ne ha portato in salvo uno, che nel frattempo si era aggrappato a una canoa giunta in aiuto. L’altro è riuscito a raggiungere la riva grazie a un secondo pattino di salvataggio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata