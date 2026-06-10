Il 7 luglio si apre il sipario sul Teatro del Mare con un ospite d'eccezione. Sarà Amii Stewart a siglare il battesimo della struttura a cielo aperto da 840 posti incastonata nel Parco Nervi. Un palcoscenico che si affaccia sullo specchio d'acqua del canale La Palma con il gioco di luci al tramonto, a Su Siccu a Cagliari e dove alberi e vele faranno parte dello scenario assieme alla vista sulla costa e sullo skyline della città.

L'artista americana dà il via col suo live alla stagione estiva del Lirico di Cagliari in programma fino all'8 agosto in scenari suggestivi della Sardegna. L'artista salirà sul palco per un duplice concerto il 7 e 8 luglio.

«Il Teatro del Mare nasce dalla volontà dell'autorità portuale e del Teatro Lirico di aprire il porto alla città e far vivere il teatro durante l'estate. Abbiamo messo insieme questi due intenti ed è nata una programmazione naturalmente a cura del Teatro Lirico di Cagliari e con noi entusiasti supporter di ogni aspetto dell'iniziativa», ha detto a margine della conferenza stampa Domenico Bagalà, presidente dell'autorità portuale della Sardegna. Oltre ai concerti già programmati dal Lirico, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha annunciato un cartellone estivo ancora da definire.

(Unioneonline)

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