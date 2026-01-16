Incidente stradale a Cagliari, nella rotatoria tra via Cimitero e viale Bonaria, dove un’auto si è ribaltata su un fianco.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo si sarebbe rovesciato in seguito a un contatto con un’altra macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti al traffico, ma fortunatamente non si registrano conseguenze di rilievo per le persone a bordo dell’auto coinvolta.

© Riproduzione riservata