Ha perso il controllo della sua Clio e l'auto si è ribaltata finendo contro un'altra vettura parcheggiata in via Brotzu a Cagliari: la giovane alla guida è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti. Non è in gravi condizioni.

Gli agenti della Polizia locale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto verso le 7 di stamattina. Il tratto di strada, tra via Piero della Francesca e via Binaghi a Mulinu Becciu, è stato chiuso al traffico per un'ora per consentire agli agenti di effettuare gli accertamenti e poi di rimuovere l'auto distrutta. Gravi danni anche alla vettura in sosta.

