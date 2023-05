Pesanti disagi per la circolazione, ma per fortuna nessun ferito, questa mattina in viale Poetto per un’auto che ha preso fuoco durante la marcia.

Stando a una prima ricostruzione, il veicolo stava viaggiando in direzione Cagliari quando, a ridosso dell’incrocio con via S’Arrulloni, dal cofano ha iniziato a uscire del fumo, poi si sono scatenate le fiamme. Il conducente ha fatto in tempo a scendere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Sul posto anche la polizia locale, per regolamentare il traffico, rallentato anche da numerosi curiosi sulla carreggiata opposta.

Il Ctm fa sapere che stanno subendo rallentamenti le linee 3, 5, 6, PF e PQ. (Unioneonline/E.Fr.)

