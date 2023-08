Un’auto ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 9 mentre era in marcia su via Lungosaline, in direzione Cagliari.

Prima il fumo, poi le fiamme, hanno costretto il conducente ad accostare sul bordo della strada mentre l’incendio si espandeva dal cofano al resto del veicolo. Il proprietario è rimasto illeso.

Il traffico, che in quel momento non era particolarmente intenso, è stato regolamentato da una pattuglia di carabinieri di passaggio. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

