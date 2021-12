Per pubblicizzarsi aveva anche realizzato e distribuito volantini pubblicitari, a caccia di persone alla ricerca di qualcuno che effettuasse lavori edilizi. Peccato però che alla prima occasione, incassato l’anticipo, si sia volatilizzato.

Il truffatore è un 39enne di Cagliari, denunciato dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo dopo la segnalazione del malcapitato finito nella sua rete. Quest’ultimo aveva letto il volantino in questione, contattando il sedicente imprenditore edile, chiedendogli di effettuare alcuni interventi nella sua abitazione. Dopo aver versato l’anticipo di 180 euro, però, non ha più saputo nulla e per questo si è rivolto ai militari.

Avviati gli accertamenti, gli uomini dell’Arma sono poi riusciti a risalire al 39enne, disoccupato e tra l’altro noto alle forze dell’ordine, segnalandolo alla Procura della Repubblica.

