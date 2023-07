Assemblea pubblica questa sera alle 19 in piazza Galilei a Cagliari per parlare di stadio e ospedali e, come dicono i promotori, «difendere il futuro della città».

«Dopo 4 anni di malgoverno in queste settimane – si legge nel comunicato – abbiamo assistito a un penoso braccio di ferro tra Presidente della Regione e sindaco, messo in scena esclusivamente per logiche di spartizione di potere».

Un duello «consumato sulla pelle della nostra città, sospesa da anni in attesa di opere annunciate e mai realizzate, di un nuovo stadio, case per gli studenti e ospedali più efficienti».

La conclusione: «Non dobbiamo permettere a questi incapaci di compromettere lo sviluppo e il benessere di Cagliari e dei cagliaritani».

(Unioneonline)

