Molto docile e affettuoso, adora riposarsi sopra calde coperte e sa andare al guinzaglio. Arvin, simil pitbull maschio di 7 anni di taglia media (22 chili). Per lui si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, disposte a fargli svolgere la giusta attività fisica quotidiana. In adozione come unico cane, vaccinato e in possesso di regolare microchip.

Come la maggior parte dei terrier tipo bull, non va d'accordo con gli altri cani e gli piace provocare. Sicuramente di proprietà, lasciato libero e incustodito senza microchip, a marzo 2023 Arvin è stato trovato ferito nei pressi di “Sa Illetta”, a Cagliari. Portato subito in canile, ha affrontato delle visite di accertamento e un intervento chirurgico. Adesso è in fase di riabilitazione, ma cammina e corre autonomamente senza difficoltà.

Arvin è solo uno dei tanti amici a quattro zampe che aspettano una nuova famiglia. La campagna di sensibilizzazione promossa dal canile municipale di via Po n. 59 e dal Comune di Cagliari cerca di trovare un futuro felice per loro, una casa in cui possano vivere sereni, a contatto con l'uomo e lontani dalle sbarre.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, prendendo appuntamento via email all’indirizzo canile@comune.cagliari.it, o telefonando ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

Tutte le schede degli ospiti del canile sono visionabili A QUESTO LINK. Questa settimana il sito è in fase di aggiornamento e potrebbero verificarsi problemi d'accesso. In tal caso, l'invito è quello di connettersi in un momento successivo.

