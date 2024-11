È online l'avviso relativo al Bonus Natale 2024, una misura di sostegno economico destinata a cittadini di età pari o superiore a 67 anni che rispettino i requisiti previsti. Il bonus fa parte del programma solidaristico "Natale per Tutti", approvato con una delibera della giunta comunale di Cagliari: si propone di supportare le fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani e ai percettori di redditi bassi.

L'iniziativa è stata concepita per integrare e rafforzare gli interventi a favore delle persone spesso non tutelate da altre misure di livello nazionale o regionale. Il contributo, del valore di 100 euro, potrà essere richiesto dai cittadini con un reddito derivante da pensioni, incluse quelle di artigiani e commercianti, inferiore a 800 euro mensili; con un indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro. Qualora le risorse economiche stanziate lo consentano, il valore del bonus potrà essere incrementato fino a 200 euro per ciascun beneficiario.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile sul sito internet ufficiale del Comune di Cagliari utilizzando Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d'identità elettronica) entro e non oltre le 12 del 10 dicembre. L'Amministrazione comunale, assessorato alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, ribadisce «il proprio impegno a favore della comunità e della solidarietà, in particolare nei confronti dei più vulnerabili». Per informazioni ulteriori è possibile inviare una email all'indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.cagliari.it.

