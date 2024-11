La Polizia di Stato di Cagliari ha tratto in arresto un 31enne senza fissa dimora, accusato di aver appiccato un incendio doloso.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in via Palomba angolo via Cugia per una segnalazione di un rogo all’interno di un locale in disuso.

All’arrivo dei poliziotti le fiamme si stavano propagando velocemente verso il condominio sovrastante, lambendo anche le auto e le moto posteggiate in strada.

Gli agenti hanno quindi scaricato l’estintore di servizio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno poi completato l’estinzione dell’incendio.

Sul posto, come detto, è stato bloccato il presunto autore, già noto alle forze dell’ordine e arrestato solo pochi giorni prima per aver lanciato una bottiglia incendiaria contro un edificio del Ministero delle Infrastrutture. Per quest’ultimo fatto nei confronti del 31enne era stato disposto il divieto di dimora nel territorio del comune di Cagliari, provvedimento che l’uomo non aver però rispettato.

Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti due accendini ed una bomboletta spray che l’uomo aveva nascosto nelle tasche dei pantaloni. Il 31enne è stato dunque tratto in arresto e trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

