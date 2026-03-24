La pista ciclopedonale di Monte Claro è stata aperta. Realizzata dalla Città Metropolitana di Cagliari, con un costo di poco più di 546 mila euro, connette l’area della Cittadella della Salute con via Mattei e via Cadello.

Soddisfatto il sindaco metropolitano Massimo Zedda: «Intendiamo continuare a investire sulla mobilità sostenibile, rendendo così le città più vivibili e inclusive. Questo progetto s’inserisce nell’ambito di un intervento di connessione della rete dei parchi cittadini collegando i diversi quartieri della città».

La pista ciclo-pedonale, lunga 800 metri e a doppio senso di circolazione, è stata realizzata con particolare attenzione alla sostenibilità e all’inserimento paesaggistico.

Tra le caratteristiche principali ci sono l’utilizzo di asfalto drenante, un ponticello di legno e staccionate di legno che si integrano in maniera armonica con il contesto del parco. Presente, inoltre, un sistema di illuminazione che consente l’utilizzo della pista anche nelle ore serali.

Partendo da un accesso dedicato della Cittadella della Salute, in via Romagna, i fruitori dell’impianto possono raggiungere in pochi minuti e attraverso un sentiero verde dedicato e sicuro – è presente infatti un impianto semaforico – via Cadello.

Nel periodo estivo la pista ciclo-pedonale è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22 mentre nel periodo invernale l’orario sarà dalle 7 alle 20.

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