Era arrivato ieri sera con un’ambulanza al Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, poi di lui si era persa ogni traccia. Oggi il corpo di Romano Mameli, 84enne di Quartu, è stato trovato senza vita nei sotterranei dell’ospedale.

L’anziano è sparito prima di poter essere visitato dai medici. I parenti, subito allertati, avevano condiviso un appello sui social, con una foto, nella speranza di poterlo ri abbracciare.

L’uomo, senza moglie e figli, è stato poi trovato nelle ore successive. Per i suoi familiari all’arrivo in ospedale «poteva non essere lucido». Sul posto i carabinieri e il magistrato. Da ricostruire la dinamica della vicenda e capire le cause del decesso.

(Unioneonline/v.f.)

