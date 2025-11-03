Cagliari, anche la Cgil querela il segretario cittadino dell’UglIl rappresentante del sindacato di destra ha rilanciato pesanti accuse dopo gli scontri durante la manifestazione fascista. Anche Zedda denuncia
«La Camera del Lavoro Metropolitana Cgil di Cagliari ha conferito mandato all’avvocato Pierandrea Setzu per presentare querela, con il massimo impulso, nei confronti del segretario della Ugl Cagliari, Andrea Geraldo».
E sono due. Dopo quella del sindaco Massimo Zedda arriva un preavviso di denuncia nei confronti del sindacalista che, parlando della manifestazione antifascista di sabato in opposizione a quella del Blocco studentesco, aveva accusato il primo cittadino, l’Anpi e, appunto, la Cgil, di aver fomentato la violenza.
Dichiarazioni «destituite di fondamento e gravemente offensive dell’onore e della reputazione della Cgil», si legge in una nota, «diffuse nella giornata di ieri e riprese dagli organi di stampa».
Dopo l’attacco di Zedda l’esponente dell’Ugl ha provato a rincarare la dose.
«La Ugl intende ribadire con fermezza il concetto di responsabilità istituzionale», ha rilanciato, «chi ricopre un ruolo politico di primo piano, come quello di sindaco, o sindacale, ha il dovere di misurare ogni parola, specialmente quando si invita alla mobilitazione per "disturbare" eventi che, pur potendo suscitare preoccupazioni ideologiche, si svolgono con regolare autorizzazione e pacificamente».
La querela della Cgil «riguarda anche queste ulteriori affermazioni contenute nel comunicato stampa odierno, attraverso le quali, in modo pervicace e ostinato, Geraldo continua a offendere la Cgil e a ledere la sua immagine pubblica. Contestualmente, Geraldo è formalmente diffidato dal proseguire nel formulare o diffondere ulteriori affermazioni false, diffamatorie o lesive della reputazione della Cgil, riservandosi l’organizzazione ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti e della propria immagine».
