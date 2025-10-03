«Blocchiamo tutto», gridavano i manifestanti che a decine di migliaia hanno manifestato per le strade di Cagliari al motto di «Palestina libera».

Non c’è stato bisogno del loro intervento per “bloccare” il traffico sull’Asse mediano.

Succede ogni giorno ed è accaduto anche oggi: gli incidenti sono stati tre, uno a poca distanza dall’Acentro, e hanno generato un’altra giornata di disagi. E il corteo non c’entra niente.

