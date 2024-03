Segnaletica orizzontale rifatta e paletti dissuasori, in attesa che arrivino semafori e attraversamenti pedonali rialzati.

Il Comune di Cagliari cerca di porre un argine agli incidenti nelle “strade maledette” e di rispondere agli appelli dei residenti.

Nove giorni fa lo schianto tra via Corsica e via Curie: «Un incrocio pericolosissimo, tenuto conto il fatto che qui i bambini vanno a scuola», spiega un residente.

Tre giorni dopo, una 42enne investita nella tristemente nota via Peretti, che torna d’attualità dopo il 16enne investito e ucciso a gennaio. La donna per fortuna è uscita dal coma, ma resta il tema della sicurezza per i pedoni: «Ogni volta che devo attraversare qui temo che qualcuno mi butti per aria. E non prendono provvedimenti, questa cosa mi preoccupa molto», afferma un residente.

I provvedimenti ora arrivano. Sono iniziati in via Peretti i lavori per la messa in sicurezza: gli attraversamenti pedonali rialzati da un lato renderanno più visibili i pedoni, spesso nascosti dalle aiuole, dall’altra spingeranno le auto a viaggiare a velocità più contenuta.

In via Corsica posizionati invece 20 paletti dissuasori e ridisegnata la segnaletica. Una soluzione temporanea in attesa dell’arrivo dei semafori.

