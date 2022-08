Guidava ubriaco, accanto a lui, lato passeggero, c’era un amico con cocaina e marijuana.

Due giovani di 25 e 29 anni sono finiti nei guai a Cagliari.

I carabinieri hanno fermato una Ford Fiesta in piazza Giovanni XXIII e hanno deciso di procedere ai controlli.

Il 29enne alla guida, un selargino, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo: è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Il passeggero, un ragazzo di 25 anni, aveva addosso 1,14 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa al domicilio, dove i militari hanno rinvenuto 26,61 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato.

(Unioneonline/L)

