Cagliari, al via i concerti al Palazzo RegioQuattro appuntamenti fino a novembre
Inizia domani l’ottava edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”, organizzata dall’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra.
Dal 5 ottobre al 9 novembre 2025,sono in calendario quattro appuntamenti a ingresso gratuito che offriranno al pubblico un viaggio sonoro che attraversa i secoli: dal Rinascimento alla musica contemporanea, con incursioni nella tradizione popolare sarda. La rassegna si apre domenica 5 ottobre alle 19 con “Echi musicali senza tempo – Viaggio musicale tra Rinascimento e Barocco”. Il soprano Micol Pisanu e la clavicembalista Sonia Hrechorowicz proporranno un repertorio vocale e strumentale che dialoga con la suggestiva architettura del Palazzo.