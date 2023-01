Ha colpito al volto un passante in via Roma e ha tentato di portargli via il borsello. A difendere la vittima, un 45enne, sono intervenuti tre giovani cagliaritani che passeggiavano nelle vicinanze: hanno allontanato il rapinatore riuscendo a evitare che portasse via il bottino.

È quanto accaduto ieri sera a Cagliari davanti al porto. I carabinieri della Radiomobile e i militari della stazione di Sant'Avendrace, dopo aver raccolto informazioni e descrizione dell'aggressore lo hanno rintracciato nelle vicinanze.

L'uomo, un 32enne di origine algerina residente a Quartu, non ha dato indicazioni sulle proprie generalità e sin da subito ha assunto un atteggiamento aggressivo. È stato portato nell'autovettura di servizio ma non c'è stato verso di riportarlo alla calma: ha colpito con calci il vetro dell'auto danneggiando la maniglia della portiera. In caserma l’uomo è poi stato trovato in possesso di una lama di rasoio occultata nei pantaloni e sottoposta a sequestro.

In considerazione del fatto che il 32enne era in preda a una incontrollabile crisi isterica è stato fatto intervenire personale del 118: l'aggressore è stato quindi trasportato al reparto di psichiatria dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Per il 32enne è scattata la denuncia con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata