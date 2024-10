In tanti lo ricorderanno alle librerie Tiziano, Ubik e Feltrinelli a Cagliari, altri come musicista, altri ancora come studente universitario redattore della rivista Otto nei giorni in cui il movimento della Pantera infiammava gli atenei. Antonello Fadda si è spento oggi nella sua città natale all’età di 61 anni dopo una dura prova che la vita gli aveva fatto trovare nel suo cammino.

Nel 2007 Antonello si era ammalato di sclerosi multipla in una forma assai aggressiva che in tempi purtroppo rapidi lo aveva costretto su una sedia a rotelle.

Un handicap che non gli aveva impedito in un primo periodo di poter continuare a stare tra i libri con le sue colleghe e i colleghi a stretto contatto con il mondo dei lettori mettendo al servizio la sua laurea in Lettere moderne. Libraio (dal 1999) ma anche bassista in diversi gruppi tra cui The Tripmakers e The Orange Peel.

© Riproduzione riservata