A Cagliari, nello storico quartiere di Stampace, torna la Vespiglia: l’appuntamento con la quindicesima edizione della corsa alla stella, organizzata dall’associazione Vespa Club Cagliari, è per domenica 26 febbraio, in via Azuni, a partire dalle 10.30.

La Vespiglia altro non è che un tributo alla celeberrima Sartiglia di Oristano: mentre quest’ultima viene eseguita da un cavaliere su un cavallo che corre alla stella, in via Azuni si sfideranno equipaggi formato da una persona che guida e un passeggero che con la spada cerca di infilzare l’obiettivo.

Il tributo all’originale è stato sempre riconosciuto dalla Fondazione la Sartiglia di Oristano, quale iniziativa gemellata, per la serietà con la quale viene rispettato quasi tutto il regolamento della manifestazione della città di Eleonora.

Il tema di quest’anno, per vivacizzare dopo due anni di stop, è “colori”. Ma anche miti e costumi del Carnevale tradizionale cagliaritano.

La Vespiglia è una competizione tra i quartieri: ciascuna squadra rappresenta uno dei quattro rioni antichi di Cagliari, esattamente come per la Sartiglia ci sono i gremi.

