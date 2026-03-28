Paura nella notte a Cagliari per un incendio scoppiato all’interno di una casa in via Temo, nel quartiere di Sant’Avendrace: due gli anziani soccorsi dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118. Enrtambi sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma le loro condizioni sono migliorate nel corso delle ore.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte. Le fiamme sono divampate al piano terra di una palazzina. Gli operatori dei vigili del fuoco all'interno dell'appartamento hanno effettuato le manovre di primo soccorso sull’uomo privo di sensi, successivamente affidato al personale medico sanitario. Era coinvolta anche la moglie, che all'arrivo delle squadre si trovava già all'esterno dell'appartamento.

I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l'incendio che aveva coinvolto mobili e alcuni elettrodomestici, evitando la propagazione delle fiamme all'intera abitazione e agli appartamenti sovrastanti. Ignote al momento le cause del rogo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata