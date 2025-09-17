Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile in via Vesalio, a Pirri.

Un operaio di 45 anni, di Lanusei, dipendente di un’impresa della zona, impegnato nella realizzazione di un edificio nella parte finale della strada, a ridosso del parco di Terramaini, è caduto da un’altezza di circa due metri dopo aver perso l’equilibrio.

Il ferito ha riportato delle lesioni al bacino: dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118 sul posto è stato trasportato al Brotzu in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti, anche se le sue condizioni non sono gravi, è emerso che non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Pirri hanno avviato gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica e per verificare il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari.

