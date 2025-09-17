Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile in via Vesalio, a Pirri. 

Un operaio di 45 anni, di Lanusei, dipendente di un’impresa della zona,  impegnato nella realizzazione di un edificio nella parte finale della strada, a ridosso del parco di Terramaini, è caduto da un’altezza di circa due metri dopo aver perso l’equilibrio. 

Il ferito ha riportato delle lesioni al bacino: dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118 sul posto è stato trasportato al Brotzu in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti, anche se le sue condizioni non sono gravi, è emerso che non sarebbe in pericolo di vita. 

I carabinieri della stazione di Pirri hanno  avviato gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica e per verificare il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il  personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari. 

(Unioneonline) 

© Riproduzione riservata