I Vigili del Fuoco della Centrale operativa del Comando di Cagliari sono intervenuti questa mattina
per soccorrere una turista statunitense tra Calamosca e l’area belvedere della Sella del Diavolo.

La donna si era avventurata in un sentiero ma è caduta, infortunandosi a una gamba, impossibile proseguire.

Così sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, tra cui gli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, e il personale del 118. La donna è stata soccorsa, stabilizzata e affidata ai medici per le cure. Fortunatamente, non ha riportato gravi danni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata