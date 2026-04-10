Cade e si infortuna sul sentiero tra Calamosca e Sella del Diavolo, soccorsa turista UsaSul posto due squadre dei Vigili del fuoco e il personale del 118
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I Vigili del Fuoco della Centrale operativa del Comando di Cagliari sono intervenuti questa mattina
per soccorrere una turista statunitense tra Calamosca e l’area belvedere della Sella del Diavolo.
La donna si era avventurata in un sentiero ma è caduta, infortunandosi a una gamba, impossibile proseguire.
Così sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, tra cui gli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, e il personale del 118. La donna è stata soccorsa, stabilizzata e affidata ai medici per le cure. Fortunatamente, non ha riportato gravi danni.
(Unioneonline)