«Inseguite i vostri sogni anche se sembrano impossibili, coltivate speranze e utopie». Il messaggio per i giovani che hanno partecipato all’incontro in cui è stato presentato il libro “Buongiorno SarDegna” di Sergio Zuncheddu, editore dell’Unione Sarda, nella sala Benedetto XVI del College universitario Sant’Efisio a Cagliari. L’autore ha dialogato con gli studenti sul senso del volume che descrive un’Isola con grandi potenzialità per la gran parte inespresse.

Nel dibattito, moderato da Ambra Pintore, presente l’arcivescovo Giuseppe Baturi, l’attenzione è stata rivolta a questo circuito perverso che - ha ribadito Zuncheddu - è il vero nodo da sciogliere per cominciare a delineare orizzonti di riscatto e di vera crescita sociale ed economica.

Don Emanuele Meconcelli, direttore del College, ha introdotto il dialogo: «Vogliamo che i nostri ragazzi siano dei bravi studenti, ma nutriamo il desiderio di accendere l’interesse per tutto quello che succede attorno a loro, in Sardegna, in Italia e nel mondo, perché solo in questo modo potranno far valere la competenza specifica, acquisita nel corso della formazione universitaria».

