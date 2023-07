Una bici in più, un’auto in meno. Non è uno lo slogan ma un concetto che sintetizza bene l’obiettivo che il Comune di Cagliari ha con il progetto “Shift to bike”.

Per tutti i residenti cagliaritani, ma anche per tutti i dipendenti che lavorano in città per un'azienda o un istituto scolastico che ha nominato un Mobility Management e approvato un PSCL / PSCS (Piano Spostamento Casa Lavoro/Piano Spostamento Casa Scuola), a partire da domani mattina 11 luglio, c’è la possibilità di ottenere un bonus per acquistare una bicicletta: 500 euro per chi acquista una bici a pedalata assistita, 150 euro per chi acquista invece una bicicletta tradizionale (muscolare).

Le risorse, 400mila euro di fondi Pon Metro React-Eu consentiranno fino al 15 ottobre la possibilità di chiedere (sul sito del comune di Cagliari) il bonus. Risorse limitate, fino a esaurimento quindi. Tradotto: chi aveva intenzione di acquistare una bici, faccia presto.

Il contributo sarà concesso solo per veicoli nuovi di fabbrica e non potrà superare il 50% del prezzo finale (IVA inclusa). La richiesta di incentivo dovrà essere presentata accedendo al sito del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it alla sezione istanze online previo accreditamento tramite SPID o CIE, tramite compilazione di un form.

