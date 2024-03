Nel golfo di Cagliari c’è una bomba tedesca della seconda guerra mondiale: contiene 300 chili di esplosivo. Si trova al largo di Capitana, a circa tre miglia dalla costa, sul fondale a 38 metri di profondità.

Domani, su ordine della Prefettura di Cagliari, i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (Gos) del comando subacquei e incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati nel Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Cagliari, condurranno delle delicate operazioni subacquee.

Sotto il coordinamento del sottotenente di vascello Francesco Alò, l’ordigno verrà imbracato e sollevato, per poi essere rimorchiato in una zona di sicurezza, «determinata dall’autorità marittima competente, per la definitiva neutralizzazione attraverso il brillamento a mezzo di apposita contro-carica esplosiva, con procedure consolidate dei palombari della Marina mirate all’assoluto rispetto dell’ecosistema marino», fanno sapere dalla Marina.

