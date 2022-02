Arresti domiciliari per Emilio Pozzolo, il 37enne che, alla guida di uno scooter, ha investito e ucciso a Cagliari, in via Cadello, il piccolo Daniel Ulver, di appena 15 mesi.

La notifica dell’ordinanza della misura cautelare personale è arrivata nella giornata odierna dalla Polizia locale su disposizione della Procura.

Sulla tragica vicenda, che risale all’1 febbraio scorso, sono in corso ulteriori indagini.

Dopo l'impatto con il passeggino, con cui la mamma stava attraversando la strada, Pozzolo, che si era dato alla fuga e che secondo quanto trapelato avrebbe anche meditato il suicidio, è stato convinto dal suo avvocato, Roberto Floris, a costituirsi alla Polizia stradale.

Al suo avvocato, Pozzolo ha detto di non aver visto il passeggino perché abbagliato dal sole.

Il provvedimento odierno è stato richiesto dalla pm, Ginevra Grilletti, e firmato dal Gip Roberto Cau. A fare scattare l'arresto, a quanto pare, sarebbe la condotta tenuta da Pozzolo. Al 37enne era stata revocata la patente a seguito di un problema giudiziario, ma nonostante questo si era fatto prestare lo scooter Honda 750 a bordo del quale ha travolto il piccolo Daniel.

(Unioneonline/v.l.)

