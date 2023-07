«Ho sentito le urla strazianti di una donna. Gridava del bambino che era in acqua. Non ho esitato un attimo e mi sono precipitato». Fabrizio Napoli, 47 anni, è un ispettore della Guardia di Finanza. Ieri mattina non era in servizio e voleva dedicare la giornata alla famiglia e al relax al mare. È lui il militare che ha salvato la vita a un bimbo di due anni che rischiava di annegare.

«Ho trovato un uomo, che poi ho scoperto essere lo zio, che lo teneva tra le braccia. Era privo di sensi. Conosco la manovra per la disostruzione delle vie aree, ho subito preso il piccolo e l’ho effettuata. Il bambino si è ripreso poco dopo. E tutti abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo».

L’ispettore Napoli ha riaffidato il bimbo alla mamma «che era ovviamente terrorizzata. Ho iniziato a tremare poer l’adrenalina. Ma per fortuna», aggiunge Napoli con un sorriso, «è andata bene».

