Bibiana Pala, primo dirigente della polizia, è la nuova capo di gabinetto della Questura di Cagliari.

Sostituisce Mariliana Tumino, da febbraio dirigente dellla Divisione Amministrativa e Sociale di Trapani.

Originaria di Bitti, Pala ha iniziato la carriera in polizia nel 2002 frequentando il corso per commissari al termine del quale è stata assegnata al Caip di Abbasanta.

Successivamente ha diretto l'Upgsp della Questura di Sassari e la Squadra mobile. Sempre a Sassari è stata capo di gabinetto e portavoce.

"Nel corso degli anni – fa sapere la Polizia in una nota – ha svolto, altresì, diversi incarichi e per il suo costante e proficuo impegno ha rappresentato un indiscusso punto di riferimento, non solo negli ambienti istituzionali, ma anche nell'intero ambito della Provincia di Sassari. È stata punto sicuro di riferimento per i diversi Questori che si sono succeduti nel tempo e per il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e continuerà ad esserlo a Cagliari, svolgendo le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura”.

(Unioneonline/D)

