Dolce dono per i piccoli pazienti cardiopatici della Cardiologia pediatrica del Duilio Casula, in vista della Pasqua. Un benefattore anonimo ha donato 40 uova di cioccolato che la dottoressa Paola Neroni, direttrice della struttura, distribuirà ai pazienti a fine visita.

«Ringraziamo il benefattore», dice Neroni, «che anche quest’anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce».

La consegna delle uova

I pazienti cardiopatici seguiti, dice la specialista Neroni, «sono circa 700. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all’età adolescenziale».

Ogni anno, conclude la specialista dell’Aou di Cagliari, «eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ECG, Holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’Aou di Cagliari che esterni».

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