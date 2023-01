Le “amabili” chiacchiere erano un pretesto. Il vero obiettivo era il portafogli. Ma non è andato liscio il colpo ai danni di un turista che in tre hanno cercato di mettere a segno in via Lepanto, nel quartiere della Marina, a Cagliari. Uno è stato arrestato, i complici sono ricercati.

Dopo averlo avvicinato e averci scambiato qualche parola, uno del terzetto è riuscito a portargli via il portafogli, passandolo a un altro.

Il giovane ha bloccato uno dei malviventi, un trentunenne noto alle forze dell’ordine, mentre gli altri si sono dati alla fuga tra le stradine del quartiere.

Il turista ha chiamato la polizia, che ha proceduto all’arresto dell’unico rimasto sul posto. Gli agenti sono al lavoro per l’individuazione degli altri complici.

