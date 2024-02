Un’auto con spranghe e bastoni sequestrata alla Marina. L’operazione é scattata stamattina durante una serie di controlli in vista della partita tra Cagliari e Napoli: gli agenti della Polizia sono intervenuti in una zona dove si trovavano diversi ultrà rossoblù in atteggiamenti sospetti.

All’arrivo delle forze dell’ordine si sono allontanati tutti ma é stata individuata una vettura poco prima usata dal gruppo. Qui sono state recuperate spranghe e altri oggetti. Da qui il sequestro: l’auto é stata portata via con la collaborazione della Polizia Municipale. Le indagini vanno avanti per risalire al proprietario del mezzo e a chi si trovava nella zona.

