Due giovani vite spezzate nella notte in un terribile incidente avvenuto in via Vesalio a Cagliari: Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi diciannovenni di Quartu, sono morti dopo lo schianto, verso le 3,45, della loro Peugeot 207 contro una Maserati.

Ferito anche il terzo giovane, 18 anni, che era con loro e il 44enne conducente dell’altra vettura. Frau è deceduto sul posto mentre il cuore dell’amico ha smesso di battere verso le 9,30 all’ospedale Brotzu dove era stato accompagnato dal 118 in condizioni gravissime.

Un tragico bilancio per l’ennesimo incidente stradale avvenuto in Sardegna. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, la Peugeot con a bordo i tre ragazzi avrebbe preso contromano via Vesalio dalla rotatoria che si trova all’altezza del parco di Terramaini. Lo schianto, sotto una pioggia battente, poche centinaia di metri dopo: sull’asfalto nessun segno di frenata.

Nell’impatto è morto subito Frau, che era alla guida della Peugeot. Cubeddu è stato subito accompagnato dal 118 al Brotzu: le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. I medici hanno fatto il possibile ma purtroppo verso le 9,30 è arrivata la notizia del decesso.

Meno gravi le conseguenze per il terzo giovane che si trovava sulla Peugeot, molto probabilmente nel sedile posteriore, ricoverato al Policlinico di Monserrato. Fratture e lesioni non gravissime anche per il conducente della Maserati, ricoverato al Brotzu.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Cagliari intervenuti subito in via Vesalio. Sono stati sentiti i due sopravvissuti, ma il giovane in stato di choc non ricordava nulla.

Il conducente della Maserati si è invece trovato davanti la Peugeot senza poter far nulla per evitare l’impatto. Le due vetture sono state messe sotto sequestro e la strada è stata riaperta al traffico verso le 8. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco oltre al personale delle ambulanze del 118.

Il corpo di Frau è stato portato nelle camere mortuarie del cimitero di San Michele a Cagliari. Qui i familiari hanno riconosciuto il corpo del loro caro. La stessa cosa hanno dovuto fare i parenti di Cubeddu al Brotzu. Ora c’è una città, Quartu, che piange due giovani vite spezzate al termine di una serata di divertimento.

