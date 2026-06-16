cagliari
16 giugno 2026 alle 14:46
Auto contro moto sull’Asse Mediano: centauro ricoverato in codice rossoL’incidente all’altezza di uno dei distributori in direzione Sestu. Traffico in tilt
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Grave incidente tra un’auto e una moto sull’Asse mediano a Cagliari, all’altezza di uno dei distributori in direzione Sestu. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice rosso al Brotzu da un’ambulanza del 118.
È intervenuta la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità. A causa dell’incidente, infatti, si sono formate lunghe code che hanno mandato il traffico in tilt.
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