Due ragazzini sono stati denunciati dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari per danneggiamento di beni pubblici.

Una segnalazione alla centrale operativa di via Nuoro ha fatto arrivare in via dell’Abbazia una pattuglia e lì i militari hanno riscontrato il danneggiamento dei vetri della pensilina alla fermata dell’autobus. I due minorenni, 14 e 15 anni, sono stati rintracciati poco dopo in via Stoccolma vicino a un’altra pensilina, anch’essa con i vetri infranti a causa del lancio di una pietra che è stata messa sotto sequestro.

Nel corso del raid uno dei due responsabili si è procurato lievi escoriazioni a una caviglia.

I due giovanissimi sono stati affidati ai genitori in attesa che venga informata la Procura dei Minori.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata