È emergenza negli ospedali della asl di Cagliari per la carenza di alcuni presidi dell’assistenza di base.

La denuncia arriva dal sindacato dei lavoratori delle professioni sanitarie, Fials, secondo cui da almeno 4 mesi mancherebbero i panni per i pazienti, con evidente disagio per i malati ed «imbarazzo» per gli operatori sanitari costretti a «giustificare con i pazienti ed i loro parenti le gravi carenze dell'azienda».

«Appare quantomeno vergognoso – proseguono da Fials – che in reparti di medicina e geriatria», ad esempio «quelli del Santissima Trinità, non vengano forniti i panni ai pazienti».

Quindi la domanda dei sindacati: «Ma i vertici aziendali in questi ultimi mesi, tra campagna elettorale e incombenze di varia natura, non avrebbero potuto anche trovare il tempo per risolvere i problemi di natura organizzativa volti a lenire le sofferenze dei pazienti e dei loro cari?».

«Ci auguriamo che questa segnalazione – la conclusione – produca quantomeno lo stimolo giusto affinché si ripristinino in maniera adeguata le regole del buon governo aziendale».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata